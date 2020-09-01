Frankfurter Allgemeine Zeitung привел слова министра по экономике ФРГ Роберта Хабека.

Германия планирует к концу года стать почти независимой от российской нефти. Такое заявление в интервью немецким журналистам из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung сделал министр по экономике, а также вице-канцлер ФРГ. Роберт Хабек полагает, что уже к осени правительство сможет стать независимой от российских поставок угля.

Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Роберт Хабек, министр экономики ФРГ

Чиновник пояснил прессе, что ситуация в газовой отрасли гораздо сложнее, так как у Германии на данный момент нет собственных производственных мощностей, позволяющих импортировать сжиженный природный газ. В результате "делаем это сейчас" под высоким заявлением. Ранее Хабек упоминал о том, что Берлину необходимо диверсифицировать поставки энергетических носителей. К текущему моменту доля нефти из РФ, поступающая на территорию ФРГ, составляет порядка 35, а угля - 50%.

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