Роберт Хабек объяснил, что решение по отправке Leopard на Украину примет новый министр по обороне Германии.

Германия объяснила нежелание отправлять танки на Украину. В эфире телеканала Bloomberg TV немецкий вице-канцлер, министр по вопросам энергетики и климатических изменений Роберт Хабек пояснил, что Берлину будет гораздо проще поставить тяжелые виды оружия, включая танки, если сначала на этот шаг решатся американские коллеги. Соответствующее заявление специалист сделал на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он объяснил, что все колебания связаны с нацистским прошлым страны.

Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом по понятным причинам. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Напомним, что Белый дом и Пенртагон не считает позицию ФРГ логичной, так как немецкие танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем Abrams. Это связано с тем фактором, что украинских военнослужащих будет проще обучить их эксплуатации.

Глава Минэкономики ФРГ выступил за реэкспорт немецких танков на Украину.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance