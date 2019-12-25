Германия: новый локдаун для привитых в стране не потребуется

Хельге Браун считает, что во время четвертой волны страна не будет вводить жесткие ограничения.

В ФРГ заявили, что новый локдаун для привитых в стране не потребуется. Об этом в интервью немецкой телерадиостанции MDR заявила глава Ведомства федерального канцлера Хельге Браун. Чиновник уточнил, что жесткие ограничения будут не нужны для граждан, полностью вакцинированных от коронавируса. Эксперт пояснил, что если в стране начнется четвертая волна заражений, то защищенные граждане смогут организовывать свой отдых без ограничений.

Пока действуют вакцины, вопрос локдауна для полностью привитых не обсуждается. Многие сферы, которые в прошлом пришлось закрывать, на этот раз для большой части населения закрывать не придется. Хельге Браун, немецкий чиновник

Напомним, что на данный момент свыше 35% жителей Германии прошли полную вакцинацию от ковида. Минимум 45 млн жителей страны (53,6% от населения) получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса. В 2022 году Берлин закупит еще 200 млн доз вакцин.

Власти Москвы пообещали сделать "все возможное", чтобы не вводить локдаун.

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