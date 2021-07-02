Анастасия Ракова рассказала, что тотальный карантин станет последней мерой реагирования на пандемию.

Власти Москвы пообещали сделать "все возможное", чтобы не вводить локдаун. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Локдаун - последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Напомним, что в настоящее время столичный регион находится на лидирующей позиции по стране по числу новых зараженных коронавирусной инфекцией. По городу за все время пандемии диагностирован ковид у 1 365 812 человек. За последние сутки вылечились от COVID-19 7 597 жителей.

Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum