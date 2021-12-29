Германия назвала условие для неуплаты компенсации за "Северный поток-2"

В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью журналу Der Spiegel заявил, что Германия не должна будет платить компенсацию в случае, если национальный регулятор признает несоответствующим праву Евросоюза "Северный поток - 2".

По его словам, в настоящее время сертификацию Федеральное сетевое агентство присотановило.

Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций. Роберт Хабек, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата

Министр подчеркнул, что газопровод – геополитический проект. Он уточнил, что из-за "Северного потока – 2" в теории не потребуются транзитные мощности Украины.

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