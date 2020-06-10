Федеральное правительство посчитало, что ограничения нужно продлить до 31 августа.

Германия намерена продлить ограничения на поездки за рубеж. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

страну могут посещать только граждане Евросоюза, ассоциированных стран Шенгенской зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария), а также Соединенного Королевства. Маас подчеркнул, что решение правительства обусловлено тем, что в стране по-прежнему сохраняются непредсказуемые риски. МИД ФРГ не готов гарантировать безопасность транспортного сообщения. В министерстве не хотят, чтобы немцы разъехались по разным странам мира, а потом привезли вирус в страну.

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Видео: Youtube/AP Archive