Германия намерена продлить ограничения на поездки за рубеж. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
страну могут посещать только граждане Евросоюза, ассоциированных стран Шенгенской зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария), а также Соединенного Королевства. Маас подчеркнул, что решение правительства обусловлено тем, что в стране по-прежнему сохраняются непредсказуемые риски. МИД ФРГ не готов гарантировать безопасность транспортного сообщения. В министерстве не хотят, чтобы немцы разъехались по разным странам мира, а потом привезли вирус в страну.
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Видео: Youtube/AP Archive
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