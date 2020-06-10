В аварию попали пять автомобилей.

Опубликовано видео с места массового ДТП в Москве на Звенигородском шоссе.

О происшествии стало известно в 14:20. ДТП произошло с участием пяти транспортных средств на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. На кадрах видно, что машины сильно пострадали в результате столкновения. По предварительной информации пострадали три человека: Ярослав Андреевич Б., Александр Михайлович В. и Тамара Гивиевна Б. Подробности аварии уточняются.

На Звенигородском шоссе в Москве машины встали в пробке из-за массового ДТП. Движение затруднено. В Центре организации дорожного движения обратились к москвичам и гостям города с просьбой заранее планировать удобный маршрут и выбирать пути объезда аварии.

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Видео: Telegram / 112