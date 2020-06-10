Глава государства отметил, что эти тенденции возникли в период коронавируса.

Президент России Владимир Путин призвал развивать тенденции к цифровизации. Об этом он заявил на совещании по связи и IT-индустрии.

Он подчеркнул, что необходимо ровняться на лидеров цифровизации. Путин потребовал создать условия для разработки и внедрения отечественных технологий в IT-индустрии. По словам президента, это необходимо сделать в ускоренные сроки. Эти связи станут базой для создания качественных и востребованных сервисов в IT-сфере.

В среду, 10 июня, российский лидер пообщался с ведущими операторами в IT-индустрии. Они обсудили меры поддержки отраслей, которые пострадали в период карантинных ограничений.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что с 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств.

Видео: kremlin.ru