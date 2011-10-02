С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Именно поэтому власти приняли решение не переносить срок вступления в силу маркировок обуви и лекарств. Кроме того, инициатива запрещает продажу немаркированных сигарет. Евтухов подчеркнул, что нововведение было согласовано с предпринимателями и компаниями, которые приняли добровольное участие в экспериментах. Несмотря на это, Минпромторг России принимает письма о недопустимости дальнейшего переноса сроков.
Приятно отметить высокую активность большей части бизнес-сообщества в проводимой работе по созданию системы маркировки в отраслях.
- Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ
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Видео: kremlin.ru
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