Накануне автомобиль силовиков подорвался в подконтрольной Киеву Авдеевке в Донбассе.

При подрыве автомобиля ВСУ в Донбассе пострадали десять военных. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

О происшествии стало известно 10 июня около 9:30 утра по мск. Взрыв произошёл в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода. Подорвался последний в колонне автомобиль "Спартан". Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против ДНР и ЛНР. Обе республики объявили о независимости после госпереворота в стране. В ООН заявили, что жертвами вооруженного конфликта стали порядка 13 тыс. человек.

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Видео: Youtube/ТСН