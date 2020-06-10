Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи

Вдова заявила, что никто из представителей российского актёра не связывался с ней и не выразил соболезнования.

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова ответила на предложение артиста о помощи. Об этом она рассказала в комментарии "Вечерней Москве".

Женщина считает, что Михаил Ефремов должен получить самое суровое наказание за смертельное ДТП. Адвокат Ефремова Виталий Чернышев заверил, что во время допроса заслуженный артист заявил о готовности помочь пострадавшим в ДТП.

Накануне Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади. Актёр находился за рулем Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada за рулём которого находился курьер Сергей Захаров. В результате ДТП водитель Lada скончался в реанимации. Михаил Ефремов отделался легкими травмами.

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