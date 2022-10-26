Магазины Zara под новым управлением будут открыты в России весной

Первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России весной. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал заместитель российского министра по вопросам промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Компания оставляет за собой право обратного выкупа акций… Когда ситуация с проблемами нормализуется, компания Inditex хотела бы в совместной работе со своим контрагентом …
Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ
Напомним, что 25 октября стало известно о том, что испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего подразделения компании Daher Group. Специалисты уточнили, что данная сделка будет означать прекращение деятельности компании в России. На территории РФ производитель представлен такими магазинами как Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
В "Галерее" может снова открыться ZARA.
Фото и видео: Telegram / Наиля
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