В "Галерее" может снова открыться ZARA

По словам вице-президент Союза торговых центров Павла Люлина, обсуждается оплата аренды на заключённых ранее условиях.

Стало известно, что в "Галерее" вновь откроются магазины Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius. Более полугода магазины не работали. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, владелец ТЦ вместе с московскими предпринимателями, хозяевами "Атриума" и "Метрополиса", ведёт переговоры по этому поводу с Inditex. По словам вице-президент Союза торговых центров Павла Люлина, обсуждается оплата аренды на заключённых ранее условиях. Как правило, ставка привязана к обороту точки.

Напомним, в июле сотрудники зарубежных компаний fashion-ретейла начали массово искать новую работу. За летние месяцы количество резюме в этой сфере выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в трех ТЦ Петербурга 21 октября местные дизайнеры представят свои коллекции.

Фото: Piter.tv