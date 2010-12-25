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В трех ТЦ Петербурга 21 октября местные дизайнеры представят свои коллекции
Сегодня, 18:28
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В трех ТЦ Петербурга 21 октября местные дизайнеры представят свои коллекции

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В проекте приняли участие более 100 дизайнеров, среди них ONI spb, Make it yours, Katya Ander, Veske Studio, SNEGI, la DIVINE и другие.

В петербургских ТЦ местные дизайнеры покажут свои коллекции. С 21 по 23 октября с 15:30 до 20:00 можно увидеть локальные марки в ТРК "Лето", "Радуга" и "Континент на Байконурской". Проект проходит в рамках проекта "Петербургский дизайн", пишет "Вечёрка". 

В проекте приняли участие более 100 дизайнеров, среди них ONI spb, Make it yours, Katya Ander, Veske Studio, SNEGI, la DIVINE и другие. Некоторые бренды впервые покажут свои работы в оффлайн формате. 

В пятницу, 21 октября, в ТРК "Питер Радуга" пройдут консультация от школы стилистов, фотоссесия и круглый стол. В субботу в ТРК "Лето" проведут "Время Петербургского дизайна", в котором примут участие дизайнеры и представители администрации ТРК. 

В воскресенье в ТРК "Континент на Байконурской" состоится фотосессия. В ней могут поучаствовать все желающие. Отмечается, что будет работать детский уголок с аниматорами. 

Ранее петербургские дизайнеры представили свои бренды в городских ТРЦ.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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