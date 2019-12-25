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Минпромторг ожидает сдачи первых двух арктических газовозов в ближайшее время
Сегодня, 9:06
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Минпромторг ожидает сдачи первых двух арктических газовозов в ближайшее время

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Виктор Евтухов рассказал о проекте "Арктик СПГ-2".

Российское министерство по промышленности ожидает, что первые два арктических газовоза для проекта "Арктик СПГ - 2" будут готовы к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время. Соответствующее заявление заместитель главы профильного ведомства Виктор Евтухов сделал в рамках сессии "СМП: быстрее, надежнее, эффективнее" на Восточном экономическом форуме.

Те суда, которые необходимы для применения и использования в условиях Арктики - это прежде всего арктические газовозы. Их строительство началось и первые два мы ожидаем к сдаче в ближайшее время вместе с коллегами из "Звезды".

Виктор Евтухов, замминистра промышленности РФ

Напомним, что "Арктик СПГ - 2" представляет из себя второй СПГ-проект "Новатэка" (по сжиженному природному газу). В рамках реализации предусмотрено создание трех линий по изготовлению СПГ с мощностью в 6,6 миллион тонн ежегодно для кажой ветки. Ресурсной базой является Утреннее месторождение, которое находится на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: арктика, виктор евтухов, вэф, газ, минпромторг, сжиженный природный газ, спг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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