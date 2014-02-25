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Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3
Сегодня, 12:34
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Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3

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Минпромторг сообщил, что воздушный борт провел в воздухе 25 минут.

Состоялся первый испытательный полет на опытном образце модифицированного вертолета Ми-171А3. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по промышленности и торговли России. Чиновники напомнили о том, что данное воздушное средство предназначено для работы в особых климатических условиях. В общей сложности борт пролетел около 25 минут.

В рекордно короткие сроки разработан образец вертолета, предназначенного для полетов в особых климатических условиях. Конструкторская документация разработана в виде цифровых 3D-моделей.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что в конце 2021 года этот офшорный российский вертолет впервые поднялся в воздух "в режиме висения". Контракт с государством (профильным ведомством" на разработку проекта заключили представители АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова".

Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом.

Фото и видео:  Telegram / Минпромторг России

Теги: вертолёт, испытательный полет, ми-171а3, минпромторг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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