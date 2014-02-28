Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских Су-25 и один Ми-8 под Николаевом

Также российские ПВО уничтожили девять беспилотников в районах восьми населенных пунктов.

Российские средства ПВО сбили три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты и вертолет воздушных сил Украины были обнаружены в районе населенного пункта Первомайское под Николаевом. Также российские ПВО уничтожили девять беспилотников в районах восьми населенных пунктов.

Конашенков добавил, что российские военные перехватили семь украинских баллистических ракет "Точка-У" и десять реактивных снарядов системы залпового огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге.

Видео: Минобороны России