Германия грозит санкциями против России в случае давления на Киев

Германия намерена принять ответные меры, если Москва использует поставки газа "в качестве оружия" против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2".
Есть вероятность, что соглашение между странами оформят в ближайшие дни. США и Германия хотят инвестировать млрд долларов в "зеленый фонд" Украины. Это позволит помочь её переходу на экологически чистую энергию. Кроме того, Киев получит специального посланника со стороны Германии. Он будет заниматься двусторонними энергетическими проектами. Бундестаг намерен вложить в это около 70 млн долларов.
В соглашении сказано, что Германия обязалась способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину. Договор действителен до 2024 года.
Ранее мы сообщили, что Байден назвал бессмысленными введение санкций в отношении участников "Северного потока – 2".
Фото: pixabay
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