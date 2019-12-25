Германия грозит санкциями против России в случае давления на Киев

Речь идет о санкциях, направленных на российский энергетический экспорт.

Германия намерена принять ответные меры, если Москва использует поставки газа "в качестве оружия" против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2".

Есть вероятность, что соглашение между странами оформят в ближайшие дни. США и Германия хотят инвестировать млрд долларов в "зеленый фонд" Украины. Это позволит помочь её переходу на экологически чистую энергию. Кроме того, Киев получит специального посланника со стороны Германии. Он будет заниматься двусторонними энергетическими проектами. Бундестаг намерен вложить в это около 70 млн долларов.

В соглашении сказано, что Германия обязалась способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину. Договор действителен до 2024 года.

Ранее мы сообщили, что Байден назвал бессмысленными введение санкций в отношении участников "Северного потока – 2".

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