Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС

Роберт Хабек рассказал о создании кризисного штаба по вопросам энергетики.

Германия активировала режим раннего предупреждения режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление перед журналистами сделал немецкий министр по вопросам экономики Роберт Хабек в рамках пресс-конференции в Берлине. Чиновник объяснил, что данная мера нужда стране ради того, чтобы успеть подготовиться к прекращению энергетических поставок из РФ. При профильном министерстве ФРГ будет сформирован кризисный штаб.

Чтобы подготовиться к этой ситуации, сегодня я активировал уровень раннего предупреждения... это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации. Роберт Хабек, министр энергетики ФРГ

Ранее Хабек уточнил, что Германия не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях, как как в противном случае это бы нарушило имеющиеся частные контракты. Министр добавил, что он рад, что аналогичной позиции придерживаются и немецкие компании.

В ФРГ не будут нарушать контракты и платить за газ в рублях.

Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

