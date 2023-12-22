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Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки

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Начальник Генштаба РФ вручил отличившимся бойцам ордена Мужества и медали "За отвагу".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении города Авдеевка в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны РФ. Торжественная церемония состоялась в командном пункте группировки. Бойцы получили из рук Герасимова ордена Мужества и медали "За отвагу". Солдатам и офицерам выразили благодарность за особую доблесть, проявленную на поле боя. Дополнительно Герасимов заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о дальнейших действиях "Центрального подразделения" на Авдеевском направлении.

Первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО.

пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевка, валерий герасимов, госнаграды, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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