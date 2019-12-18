Однако сейчас предпосылок специалист не видит.

Валерий Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту. Глава генштаба РФ заявил, что сейчас предпосылок к началу войны нет. Однако он не может исключить новые кризисы, которые могут выйти из-под контроля и стать началом большой проблемы. Об этом спикер рассказал во время брифинга для иностранные военных атташе.

Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию прокомментировал генерал

Страна должна быть готова к любому развитию обстановки. Ситуацию в мире Герасимов назвал нестабильной, а ее развитие приобретает все "более динамичный характер". Это связано с желанием отдельных стран навязать собственные принципы суверенным странам. В таких условиях Россия не может отказаться от поддержки оборонного комплекса, так как государство должно защищать граждан и территорию от возможной угрозы извне.

Ранее Piter.tv писал, что около 132 тысяч призывников будут направлены на военную службу осенью.