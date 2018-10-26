Генштаб ВС: около 132 тысяч призывников будут направлены на военную службу осенью

Завтра в России начнется осенний призыв.

В Генеральном штабе ВС России рассказали, что в ходе осеннего призыва около 132 тысяч человек будут направлены на службу. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

В рамках призыва в военкоматы пришли 580 тысяч человек. Из них 135 тысяч будут отправлены на службу, а остальным либо предоставлена отсрочка, либо полное освобождение.

Напомним, что старт осенней призывной комиссии начнется с первого октября. Завершится она 31 декабря. Начальники штабов отчитались о том, что к приему и отправке призывников все готово. Места службы готовятся принять бойцов.

Напомним, что к концу 2018 года в России резко снизилось количество уклонистов: с трех тысяч до 1,2 тысячи человек.

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Фото: Piter.tv

