Армия России получила новые танки Т-90М

Также Минобороны продолжает закупать Т-72Б3М.

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М. Об этом сообщила газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова.

Также Минобороны продолжает закупать Т-72Б3М. Министерство обороны и "Уралвагонзавод" заключили госконтракт на капитальный ремонт Т-90А на форуме "Армия-2019" в июне.

Ключевым отличием Т-90М от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием. Также на танке есть система управления огнем "Калина" и зенитная пулемётная установка с 12,7-миллиметровым "Кордом МТ".

Ранее Минобороны опубликовало видео первого совместного полета БЛА "Охотник" с истребителем Су-57.