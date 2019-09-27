Минобороны опубликовало видео первого совместного полета БЛА "Охотник" с истребителем Су-57

Испытания проводились более 30 минут на одном из аэродромов Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БЛА "Охотник" совершил полет в автоматизированном режиме в рамках проходящей программы испытаний. Во время полета отрабатывали взаимодействие е между БЛА "Охотник" и самолетом-лидером. Испытания проводились более 30 минут на одном из аэродромов Минобороны России.

БЛА "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Оникс" на Чукотке.

Видео: YouTube/ Минобороны