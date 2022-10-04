Генсек правительства Японии Мацуно: ракета КНДР пролетела около 4,6 тысячи километров

Хирокадзу Мацуно раскрыл подробности о пролете ракеты над Японией.

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно рассказал о том, что баллистическая ракета КНДР пролетела около 4,6 тысячи километров при максимальной высоте полета в одну тысячу километров. Соответствующей информацией чиновник поделился в регулярной ходе пресс-конференции с журналистами в Токио.

Северная Корея произвела пуск… ракета пролетела над территорией нашей страны в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

На текущий момент данных об ущербе имущества и судоходству не поступало. Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch