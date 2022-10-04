Боеголовка не вошла в исключительную экономическую зону Японии.

Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии, вне государственной, исключительной экономической зоны. Соответствующей информацией с читателями поделилось местное издание Asahi со ссылкой на источники в правительстве. Известно, что баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, приземлилась в акватории Тихого океана. Инцидент зафиксирован утром 4 октября. В последний раз подобный случай власти Токио фиксировали пять лет назад, когда ракета КНДР перелетала территорию Японии. Японский кабинет министров сформировал штаб по чрезвычайной ситуации, а также анализу информации о запуске ракеты с территории КНДР. Чиновники созвали для обсуждения ситуации представителей Совета по национальной безопасности.

Напомним, что Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Предположительно, все оружие было баллистическим. При этом высота полетов ракет составила порядка 50 километров при дальности в 300-400 километров. Часть боеголовок летела не по стандартной траектории полета.

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Фото и видео: Telegram / SHOT