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Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Сегодня, 9:03
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Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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Он напомнил, что из-за ситуации на Украине отношения Москвы и Токио находятся в сложном положении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. Об этом он сообщил на открытии внеочередной сессии парламента.

Кисида напомнил, что из-за ситуации на Украине отношения Москвы и Токио находятся в сложном положении. При этом, по его словам, правительство будет придерживаться курса, направленного на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

Ранее премьер Японии выступил за реформу ООН.

Фото: YouTube / 毎日新聞

Теги: мирный договор, премьер-министр японии, россия, фумио кисида
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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