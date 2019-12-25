Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Он напомнил, что из-за ситуации на Украине отношения Москвы и Токио находятся в сложном положении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. Об этом он сообщил на открытии внеочередной сессии парламента.

Кисида напомнил, что из-за ситуации на Украине отношения Москвы и Токио находятся в сложном положении. При этом, по его словам, правительство будет придерживаться курса, направленного на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

Ранее премьер Японии выступил за реформу ООН.

Фото: YouTube / 毎日新聞