Премьер Японии выступил за реформу ООН

Фумио Кисида призвал на ГА ООН сохранить принцип нераспространения ядерного оружия.

Японский премьер-министр Фумио Кисида с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, а также за укрепление функций Всемирной организации. Чиновник ознакомил коллег с подходом Токио к вопросу сохранности принципов международного права и Устава.

Для основанного на верховенстве закона мирового порядка необходима концентрация сил и знаний. Для осуществления этого во что бы то ни стало необходима реформа ООН, укрепление функций ООН. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

По мнению главы японского правительства, для того, чтобы миру вернуться к философии и принципам ООН, требуется реформирование СБ. В вопросе укрепления структуры Кисида отметил принцип нераспространения ядерного оружия. Еще одним важным фактором Япония считает осуществление сотрудниками ООН продвижения концепции верховенства закона в международном сообществе. Чиновник призвал коллег обеспечить безопасность граждан в новой эпохе.

Япония: Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций