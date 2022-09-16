Япония: Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий

Хирокадзу Мацуно рассказал о готовности к нормализации отношений с КНДР.

Японский премьер-министр Фумио Кисида готов ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник напомнил СМИ о том, что страна выступает за комплексное и последовательное решение японо-северокорейского кризиса, связанного с похищением граждан властями КНДР, а также ядерным и ракетным вооружением.

… Подведение черты под несчастным прошлым и стремление к нормализации отношений. Это направление неизменно. Премьер-министр Кисида готов без предварительных условий провести встречу с Ким Чен Ыном. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Власти Японии настаивают на том, что специальные службы КНДР с 1970-х годов похитили по меньшей мере 17 граждан Японии. На текущий момент в КНДР признали лишь 13 фактов. Пятеро пострадавших смогли вернуться домой. Эти действия стали результатами рабочих визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах.

На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch