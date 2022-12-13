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Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет

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Антониу Гутерриш рассказал о вероятности более масштабной войны в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вероятность эскалации на Украине растет, а мирные перспективы лишь снижаются. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном перспективам 2023 года. Чиновник выразил опасения  о том, что в текущий момент планета скатывается к "более широкомасштабной войне". Во Всемирной организации уверены в том, что Земле требуется мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну. 

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН призвал к радикальной реформе мировой финансовой системы.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

Теги: антониу гутерриш, га оон, генеральная ассамблея, оон, эскалация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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