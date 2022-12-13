Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вероятность эскалации на Украине растет, а мирные перспективы лишь снижаются. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном перспективам 2023 года. Чиновник выразил опасения о том, что в текущий момент планета скатывается к "более широкомасштабной войне". Во Всемирной организации уверены в том, что Земле требуется мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Генсек ООН призвал к радикальной реформе мировой финансовой системы.
Фото и видео: YouTube / NowThis News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все