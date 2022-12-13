Генсек ООН призвал к радикальной реформе мировой финансовой системы

Антониу Гутерриш призвал дать больше возможностей развивающимся странам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир к радикальной реформе глобальной финансовой системы. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на заседании генеральной Ассамблее Всемирной организации, посвященной перспективам 2023 года. В качестве примера специалист привел ситуацию, которая произошла после завершения Второй мировой войны. Он пояснил, что говорит не просто о дальнейшем развитии, а о радикальной трансформации.

Настало время нового Бреттон-Вудса, время для новых обязательств, которые поставят в центр механизма глобальной финансовой системы нужды развивающихся стран, время заняться вопиющими неравенством и несправедливостью. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш указал коллегам на необходимость обеспечить развивающимся странам планеты возможность отстаивать собственное мнение в глобальных финансовых институтах, а также сформировать "новую долговую архитектуру", которая включит в себя механизмы для облегчения долгового бремени и реструктуризацию задолженности стран со средним уровнем дохода, которые остаются в тяжелом положении.

Генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / NowThis News