Генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия

Антониу Гутерриш рассказал о том, что мир подвергается наибольшему риску ядерной войны за десятилетия.

Генералный секретарь Всемирной организации призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия совсем. Соответствующее заявление Антониу Гутерриш сделал в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, говоря о мировых приоритетах на 2023 год. По мнению эксперта, для планеты пришло время опять поставить во главу угла вопрос разоружения и контроля над оружием, а также снизить стратегические угрозы, которые исходят от ядерного оружия. Гутерриш призвал работать над окончательной ликвидацией ядерного арсенала. Специалист пояснил, что считает абсурдным использование тактического чдерного вооружения.

Страны, обладающие ядерным оружием, должны отказаться от применения первыми этого ужасного оружия... по сути, они должны отказаться от любого использования, в любое время и в любом месте. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН напомнил коллегам о том, что Земля подвергается наибольшему за последние десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться случайно или преднамеренно. Сейчас в обществе насчитывается порядка 13 тысяч или более единиц ядерного оружия, которое хранится во многих странах.

Генсек ООН заявил, что глобальные вызовы поставили мир на грань полного самоуничтожения.

Фото и видео: YouTube / NowThis News