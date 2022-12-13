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Генсек ООН заявил, что глобальные вызовы поставили мир на грань полного самоуничтожения

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Антониу Гутерриш напомнил о "Часах судного дня".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальные вызовы поставили мир на грань полного самоуничтожения. Об этом эксперт упомянул в ходе своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной организации, посвященному перспективам  2023 года. Специалист напомнил странам о том, что несколько дней назад "Часы судного дня" были переведены вперед" Сейчас современный мир находится ближе к своему уничтожению, чем это было во времена холодной войны.

Они были созданы 75 лет назад учеными-ядерщиками, в том числе Альбертом Эйнштейном. Год за годом эксперты измеряли, как близко человечество приблизилось к полночи, то есть самоуничтожению.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Также эксперты оценили общее состояние мира. Речь идет об украинском конфликте, климатических изменениях, росте ядерных угроз и подрыве международных норм и институтов. Основываясь нав всех этих факторах, аналитики перевели часы, которые теперь показывают  90 секунд до полуночи или "абсолютной глобальной катастрофы".

ООН: Гутерриш пока не планирует посещать Украину.

Фото и видео: YouTube / Организаци я Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, га оон, генеральная ассамблея, климатические изменения, оон, часы судного дня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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