Генсек ООН заявил, что голод в мире достиг наивысших показателей с 2005 года

Антониу Гутерриш оценил ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

Количество голодающих людей в мире достигло наивысших показателей с 2005 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Иностранный дипломат выступил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии ГА. Он напомнил коллегам о том, что с момента подписания Всеобщей декларации прав человека прошло уже 75 лет.

В некоторых областях достигнут огромный прогресс - от завершения колонизаторства и сегрегации до обеспечения избирательных прав женщин. Но мы не обеспечили базовые права для всех, если 1,2 млрд человек еще живут в крайней бедности, а голод находится на уровне, не наблюдавшемся с 2005 года. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш добавил, что дискриминация по этническим и расовым признакам остается полностью законной более чем в 50 странах, а населению приходится идти на смертельный риск ради того, чтобы добиться лучшей жизни для себя.

Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций