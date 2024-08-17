Фархан Хак рассказал о графике поездок Антониу Гутерриша на начало осени.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш в начале сентября текущего года прибудет с рабочим визитом в Пекин. Там иностранец примет участие в международном саммите Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 12 августа сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

С 2 по 5 сентября он посетит Китай. Он примет участие в саммите. В ходе пребывания в столице КНР он также встретится с высокопоставленными представителями правительства. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что саммит Форума китайско-африканского сотрудничества запланирован в период с четвертого по шестого сентября. В качестве темы мероприятия власти страны заявили об объединении усилий для продвижения модернизации и создания сообщества "Китай - Африка" высокого уровня с общим будущим.

В ООН не стали комментировать данные о планах ВСУ атаковать российские АЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций