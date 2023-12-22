Антониу Гутерриш призвал к мирному решению регионального кризиса.

Украинский конфликт должен быть разрешен мирным образом, как того требует Устав ООН и международное право. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Иностранный дипломат заметил, что положения этого документа однозначны, так как говоря о принципе суверенного равенства для всех его членов, а разногласия должны решаться мирным путем.

Пришло время для мира - для справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи. Антониу Гутерриш, генсек ООН

С трибуны Генеральной Ассамблеи российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в пятницу заявил коллегам о том, что коллективный Запад искажает историю регионального конфликта на Украине, пытаясь выставить Москву агрессором и избежать ответственности за многолетнюю подготовку киевского режима к противостоянию с Москвой, ведущейся под ширмой минских договоренностей.

ООН хочет, чтобы продукты и удобрения РФ и Украины были на мировом рынке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций