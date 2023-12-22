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ООН хочет, чтобы продукты и удобрения РФ и Украины были на мировом рынке

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Антониу Гутерриш призвал восстановить зерновую сделку.

Всемирная организация продолжит работать над тем, чтобы продовольственные товары и удобрения с территории России и Украины без ограничений могли поступать на мировой рынок. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Мы продолжим добиваться свободы и безопасности судоходства в Черном море, чтобы столь необходимое украинское и российское продовольствие и удобрения попадали на глобальный рынок без ограничений.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Ранее, 10 февраля российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя упомянул журналистам о том, что дипломат пока не видит перспектив и предпосылок для возобновления зерновой сделки. Специалист уточнил, что изначально гуманитарный характер черноморской инициативы очень быстро сменился на коммерческий, так как вместо оказания помощи наиболее нуждающимся странам мира договоренность успешно осуществлялась в интересах киевского режима и его бенефициаров из числа благополучных членов коллективного Запада.

Генсек ООН выразил надежду, что полномасштабной атаки Израиля на Рафах удастся избежать.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, оон, продукты питания, сельское хозяйство, удобрения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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