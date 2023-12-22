Генсек ООН выразил надежду, что полномасштабной атаки Израиля на Рафах удастся избежать

Антониу Гутерриш прокомментировал возможное развитие событий на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что переговоры по освобождению заложников в секторе Газа между Израилем и ХАМАСом увенчаются успехом и приведут к прекращению огня в палестинском анклаве. Соответствующее заявление эксперт сделал, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие посвящено климатическим изменениям и проблеме продовольственной безопасности. Иностранец добавил, что такое решение позволит избежать полномасштабного нападения еврейского государства на город Рафах, который сейчас является ключевым пунктом для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Мы наблюдаем крах общественного порядка, вместе с тем у нас есть ограничения, введенные Израилем, ситуация с которыми не улучшается и которые ограничивают распределение гуманитарной помощи. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт добавил, что полномасштабная атака на Ближнем Востоке имела бы разрушительные последствия для региона.

Генсек ООН: все население Газы испытывает голод.

Фото и видео: Организация Объединенных наций