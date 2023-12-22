Генсек ООН: все население Газы испытывает голод

Антониу Гутерриш оценил кризис на Ближнем Востоке.

Каждый житель сектора Газа недоедает, большинство самых голодных людей в мире находится в палестинском анклаве. Соответствующее заявление эксперт сделал, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие посвящено климатическим изменениям и проблеме продовольственной безопасности.

В Газе никому не хватает еды. Посмотрим на 700 тыс. самых голодных людей в мире, четверо из пяти таких людей живут на этой крошечной полоске земли. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС с территории сектора Газа на израильскую территорию. Это преступление сопроводилось убийствами местных жителей из приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Еврейское государство начало наносить ответные удары по палестинскому анклаву, а также отдельным районам Ливана и Сирии. С 1 декабря 2023 года армия ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия. Израильское руководство объявило о том, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа.

Генсек ООН обеспокоен тем, что страны отдают приоритет оружию, а не продбезопасности.

Фото и видео: Организация Объединенных наций