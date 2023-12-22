Антониу Гутерриш оценил влияние вооруженных конфликтов на проблемы голода.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что страны мирового сообщества значительно вкладываются в закупку и разработку вооружений вместо того, чтобы применять эти денежные средства на продовольственную безопасность и достижение целей устойчивого развития стран. Соответствующее заявление эксперт сделал, выступая на открытых дебатах Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие посвящено климатическим изменениям и проблеме продовольственной безопасности.

Тревожно наблюдать, что государства тратят большие суммы на вооружения, при этом урезая бюджеты на продовольственную безопасность, борьбу с изменениями климата и устойчивое развитие. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН призвал коллег разорвать смертельную связь между голодом, климатическим хаосом и военными конфликтами. В ООН призвали мировое сообщество работать над тем, чтобы с оздать для будущего поколения устойчивое существование, свободное от голода и ужасов войны.

Генсек ООН не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным.

Фото и видео: Организация Объединенных наций