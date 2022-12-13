  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:36
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Генсек ООН считает, что каждая страна должна гарантировать свободу религий

0 0

Стефан Дюжаррик рассказал о письме Патриарха Кирилла к Антониу Гутерришу.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш считает, что каждая страна должна эффективно гарантировать реализацию права и свободы вероиповеданий и защиту религиозных объектов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт ответил на вопрос журналиста ТАССа относительно письма российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова, написанного в адрес Гутерриша. В нем говорилось о нарушении прав православных христиан со стороны киевского режима. В частности, в документе упоминалась ситуация с Киево-Печорской лаврой.

Я не видел письма. Я видел письмо, направленное Патриархом Кириллом верховному комиссару ООН по правам человека. Необходимо адресовать вопрос им.В этом плане мы не можем комментировать ввиду ограниченной информации.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН планирует предпринять все усилия для сохранения зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: киево-печерская лавра, оон, религия, свобода вероисповедания, сергей лавров, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии