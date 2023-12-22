Генсек ООН: развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски

Антониу Гутерриш рассказал об опасностях и возможностях новых технологий.

Искусственный интеллект обладает большим полезным потенциалом для всего человечества, однако в то же время развитие технологии чревато серьезными и непредвиденными рисками. акое мнение высказал в ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосегенеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш.

Каждая новая итерация генеративного ИИ повышает риск серьезных непредвиденных последствий. Международный валютный фонд только что предупредил о том, что ИИ с большой вероятностью усугубит неравенство. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт добавил, что что погоне за прибылью влиятельные крупные корпорации зачастую безрассудно пренебрегают правами человека, а также неприкосновенностью личной жизни пользователей и социальными последствиями.

Генсек ООН заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum