Генсек ООН: развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски

Искусственный интеллект обладает большим полезным потенциалом для всего человечества, однако в то же время развитие технологии чревато серьезными и непредвиденными рисками. акое мнение высказал в ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосегенеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш.
Каждая новая итерация генеративного ИИ повышает риск серьезных непредвиденных последствий. Международный валютный фонд только что предупредил о том, что ИИ с большой вероятностью усугубит неравенство.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Эксперт добавил, что что погоне за прибылью влиятельные крупные корпорации зачастую безрассудно пренебрегают правами человека, а также неприкосновенностью личной жизни пользователей и социальными последствиями.
Генсек ООН заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан.
Фото и видео: YouTube / World Economic Forum
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