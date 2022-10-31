Генсек ООН призвал мировое сообщество к реальным действиям по урегулированию в Газе

Антониу Гутерриш обратился к членам Парижской конференции.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш обратился к мировому сообществу с просьбой предпринять реальные действия по урегулированию регионального конфликта между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке. Иностранный дипломат записал видеообращение для участников Парижской конференции, посвященной вопросам гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Я прошу вашей поддержки. Настало время для конкретных действий. Вместе мы можем помочь сократить эти ужасные человеческие страдания. Мы можем помочь мирному населению в Газе и дать им наконец увидеть хотя бы проблеск надежды, то есть нашу с ними солидарность, и подать сигнал о том, что мир знает об их беде и делает достаточно, чтобы предпринять действия. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш вновь призвал радикальное движение ХАМАС к немедленному освобождению всех заложников в регионе, к прекращению огня на территории палестинского анклава, а также полному соблюдению международного гуманитарного права, защите больниц, учреждений ООН, убежищ и школ, а также указал на важность поставок помощи мирному населению, включая топливо. По словам генсека, ничто не может оправдать террористические атаки, которые произошли в отношении Израиля 7 октября. Однако сейчас женщины, дети и старики в секторе Газе столкнулись с нескончаемым гуманитарным кошмаром. Эксперт добавил, что поступаемая в регион помощь является лишь каплей в море нужд гражданского населения.

Их дворы стерты с лица земли, их близкие убиты. На них градом падают бомбы, и им отказывают в самом необходимом: еде, воде, медикаментах, электричестве. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш сообщил о гибели 1,8 тыс. человек в результате ударов по Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций