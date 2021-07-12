Генсек ООН пока не планирует посещать Москву

Стефан Дюжжарик рассказал о том, что у генсека ООн нет планов приезжать в Россию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не планирует посещать Москву. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Ранее чиновник уведомил СМИ о рабочих визитах генсека в Турцию и на Украину. После этого пресса поинтересовалась у спикера предполагаемой поездкой в Россию.

Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит на Украину и в Турцию. Стефан Дюжжарик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что генсек ООН в ходе своей рабочей поездки на Украину на текущей неделе 18 августа примет участие в трехсторонней встрече с президентом Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове. Он также проведет двусторонние переговоры с украинским главой государства.

Дюжаррик: в ООН не планируют размещение миротворческого контингента на Запорожской АЭС.

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