Стефан Дюжаррик призвал к денуклеаризации Корейского полуострова.

Генсек ООН осудил последние ракетные запуски КНДР. Соответствующей информацией в ходе регулярной пресс-конференции со СМИ сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик призвал власти в Пхеньяне вернуться к мирным переговорам по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Это очевидная эскалация, то, что генеральный секретарь осуждает. Мы вновь подтверждаем призыв к властям КНДР возобновить диалог с ключевыми заинтересованными сторонами, к чему мы призываем долгое время. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что утром 3 октября КНДР осуществила запуск ракеты, которая пролетела над японской северной префектурой Аомори. Далее боеголовка упала в акваторию Тихого океана, вне исключительной экономической зоны Японии Предположительно, речь идет о ракете типа "Хвасон-12".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций