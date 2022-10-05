  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:57
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Генсек ООН осудил последние ракетные запуски КНДР

0 0

Стефан Дюжаррик призвал к денуклеаризации Корейского полуострова.

Генсек ООН осудил последние ракетные запуски КНДР. Соответствующей информацией в ходе регулярной пресс-конференции со СМИ сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик призвал власти в Пхеньяне вернуться к мирным переговорам по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. 

Это очевидная эскалация, то, что генеральный секретарь осуждает. Мы вновь подтверждаем призыв к властям КНДР возобновить диалог с ключевыми заинтересованными сторонами, к чему мы призываем долгое время.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что утром 3 октября КНДР осуществила запуск ракеты, которая пролетела над японской северной префектурой Аомори. Далее боеголовка упала в акваторию Тихого океана, вне исключительной экономической зоны Японии Предположительно, речь идет о ракете типа "Хвасон-12". 

В ООН не могут подтвердить обвинения в адрес РФ о "незаконной" продаже зерна.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: кндр, оон, северная корея, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии