В ООН не могут подтвердить обвинения в адрес РФ о "незаконной" продаже зерна

Стефан Дюжаррик рассказал о реализации зерновой сделки.

В ООН заявили, что не могут подтвердить обвинения в адрес РФ о "незаконной" продаже зерна. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил на брифинге, что сейчас данная международная структура не располагает механизмами и возможностями по проверке данных о том, что Москва может нелегально реализовывать покупателям сельскохозяйственную продукцию, которая была выращена на территории новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Сообщения об этом появляются время от времени. У нас нет возможности, механизмов или мандатов подтвердить их. Расследование и проверка подобных утверждений относится к полномочиям частного сектора и национальных властей. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что ООН может отслеживать только поставки продовольствия, производимые с территории Украины в рамках имеющихся договоренностей по зерновой сделке.

Генсек ООН выступает против ограничения участия России в международных форматах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций