Генсек ООН выступает против ограничения участия России в международных форматах. Таким мнением с журналистами в ходе брифинга поделился официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутериша во Всемирной организации. Стефан Дюжаррик уточнил, что не следует ограничивать участие любых государств в глобальных форматах, в том числе и прекращать контакты с Москвой.
Я полагаю, что генеральный секретарь уже говорил <...>, что выдавливание государств из глобального форума - это неправильный шаг.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Эксперт напомнил СМИ о том, что вопрос об исключении государства ООН из какой-либо структуры решается странами, а не генеральным секретариатом организации
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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