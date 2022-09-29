Стефан Дюжаррик рассказал о необходимости контактировать с Москвой.

Генсек ООН выступает против ограничения участия России в международных форматах. Таким мнением с журналистами в ходе брифинга поделился официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутериша во Всемирной организации. Стефан Дюжаррик уточнил, что не следует ограничивать участие любых государств в глобальных форматах, в том числе и прекращать контакты с Москвой.

Я полагаю, что генеральный секретарь уже говорил <...>, что выдавливание государств из глобального форума - это неправильный шаг. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт напомнил СМИ о том, что вопрос об исключении государства ООН из какой-либо структуры решается странами, а не генеральным секретариатом организации

ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций