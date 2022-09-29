Стефан Дюжаррик оценил необходимость обеспечивать продовольственную безопасность.

ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки. Об этом журналистам на брифинге рассказал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновник ответил на вопрос СМИ о стратегии по вопросу снятия санкций с поставок российской сельскохозяйственной продукции, идущей на экспорт, а также о содействии Москвы по вывозу украинского зерна из морских портов. Ранее Киев отметил, что после проведения референдумов переговоров с РФ не будет.

Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН напомнили, что продуктовая сделка крайне важна для глобальных рынков, а также для стран с голодающим населением.

В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций