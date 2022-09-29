ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки. Об этом журналистам на брифинге рассказал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновник ответил на вопрос СМИ о стратегии по вопросу снятия санкций с поставок российской сельскохозяйственной продукции, идущей на экспорт, а также о содействии Москвы по вывозу украинского зерна из морских портов. Ранее Киев отметил, что после проведения референдумов переговоров с РФ не будет.
Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
В ООН напомнили, что продуктовая сделка крайне важна для глобальных рынков, а также для стран с голодающим населением.
В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все