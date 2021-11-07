Антониу Гутерриш рассказал о том, что мир должен осудить этот процесс на Донбассе.

В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов на территориях Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик о присоединении к составу России. Генеральный секретарь Всемирной организации на брифинге с журналистами отметил, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, потому что они шли без украинских юридических рамок

Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг исполнять Устав ООН. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт полагает, что любая аннексия территории независимого государства является нарушением Устава ООН, а также международного права. Антониу Гутерриш объявил о том, что Россия, как одна из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за исполнение Устава. В ООН добавили, что итоги референдумов на ДОнбассе не будут иметь законной юридической силы, они заслуживают осуждения от мирового сообщества.

Боррель призвал мир не признавать результаты референдумов о вхождении в состав России.

Фото и видео: YouTube / euronews (en français)