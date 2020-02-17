Боррель призвал мир не признавать результаты референдумов о вхождении в состав России

В ЕС считают референдумы на Донбассе незаконными.

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель призвал мир не признавать результаты референдумов Донецкой и Луганской народных республик. Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России. Соответствующее заявление эксперт Евросоюза сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. Спикер назвал это "фиктивное голосование" чистым нарушением международного законодательства и требований Устава ООН.

Мы самым жестким образом осуждаем. И уверен, могу говорить от имени членов ЕС, что никто из них не признает результаты голосования. И мы призываем международное сообщество сделать то же самое. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

Дипломат добавил, что руководство ЕС продолжит поддерживать украинские власти, так как стратегия продолжает работать, а санкции эффективны в вопросе противодействия России.

Евросоюз введет персональные санкции против представителей Минобороны России.

Фото и видео: European Commission

